Seit Montag dürfen die Baumärkte in Sachsen wieder öffnen. Vor vielen Märkten bildeten sich lange Schlangen. Das lag einerseits an der Vielzahl der Kunden, andererseits aber auch am Sicherheitsabstand, der wegen des Coronavirus eingehalten werden musste. Bei einem Baumarkt in Görlitz hatten die Angestellten mit Paletten einen Wartebereich aufgebaut.

In mehreren Regionen öffnen ab sofort auch wieder die Wertstoffhöfe - so in Leipzig und Dresden, in den Landkreisen Zwickau, Mittelsachsen sowie im Erzgebirgskreis. Nach Angaben der Landratsämter gelten jedoch strikte Sicherheitsmaßnahmen. So sei ein Abstand von mindestens anderthalb bis zwei Metern zum Personal und zu anderen Kunden einzuhalten. Auch die Schadstoffmobile würden in dieser Woche ihre Touren wieder aufnehmen, hieß es.