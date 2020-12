Wie hier in Radebeul haben sächsische Apotheken am Dienstag begonnen, kostenlose FFP2-Masken auszuteilen.

Die Apotheken in Sachsen haben am Dienstag mit der Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken begonnen. Zunächst richtet sich das Angebot an ältere Menschen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Pro Person werden drei Masken ausgegeben. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände appellierte an die Bürger, nicht gleich am ersten Tag in die Apotheken zu strömen.