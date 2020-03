Jeden Morgen ab 8:30 Uhr sitzt Julia Sell zu Hause vor dem Computer. Sie nimmt an einer vierwöchigen Fortbildung teil, die wichtig ist für ihren möglichen künftigen Beruf. Seit Monaten läuft das Bewerbungsverfahren, der Lehrgang ist für sie also sehr wichtig.

"Auf den Abschluss dieser Fortbildung bin ich angewiesen und Fehlzeiten werden normalerweise nur in einem minimalen Rahmen geduldet", beschreibt sie die Situation. "Ich bin alleinerziehend und habe einen 4-jährigen Sohn. An einigen Tagen war mein Sohn zuhause, während ich am Computer der Live-Präsentation im virtuellen Klassenraum mit 27 Personen folgen musste."

"Es ist nicht machbar"

(Symbolbild) Kind zu Hause betreuen und gleichzeit konzentriert arbeiten? Bildrechte: Colourbox.de Für die Mutter ist klar: Lange kann das nicht gut gehen. Es falle ihr auch ohne Kind schon schwer, am Bildschirm in digitaler Form konzentriert dem Unterricht zu folgen. "Wenn dann auch noch ein Kind daneben herumspringt und die ganze Zeit etwas von mir will, auch noch ein Hörspiel hört, dann ist mein Kopf kurz vorm Platzen. So viele Reize auf einmal bekomme ich nicht unter einen Hut."



Bis zu anderthalb Stunden gehe das gut, danach bekomme sie vom Lehrgang nichts mehr mit. Ihr Fazit: "Homeoffice und Kinderbetreuung gleichzeitig sind nicht zumutbar. Alle drei kommen zu kurz – Kind, Mama und Arbeit. Es ist nicht machbar. Und es ist nicht gut für die Familie."

In dieser Woche hat Sell Unterstützung: Der Vater kann tagsüber den gemeinsamen Sohn betreuen – ein Glücksfall für die junge Mutter. Doch schon kommende Woche stehe sie wieder alleine da: "Wie ich das dann hinbekommen soll, weiß ich noch nicht. Nach den nächsten Wochen in Isolation werden vielleicht die Corona-Fälle zurückgegangen sein. Aber vermutlich können wir dann mit ganz anderen aufgetauchten Krankheitsbildern rechnen."

"Sie verstehen die Situation"

Auch Lena Waldenburg (Name von der Redaktion geändert) ist zu Hause vor ihrem Laptop und arbeitet. Mit am Tisch sitzen ihre beiden Kinder. Sie zieht eine vorsichtige positive Bilanz: "Prinzipiell funktinioren Homeoffice und Schule hier ganz gut. Weil wir uns sehr lieb haben und uns alle darüber im klaren sind, dass es eine Extremsituation ist."