Der Vorsitzende des Sächsischen Gewerkschaftsbundes, Markus Schlimbach, kann hohen Zahl der angemeldeten Kurzarbeit dennoch eine gute Seite abgewinnen. "Kurzarbeit wirkt!", so Schlimbach. "Denn überall da, wo Kurzarbeit angemeldet wird, sollen Jobs erhalten bleiben. So können wir verhindern, dass die Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Der Damm Kurzarbeit hält und wir müssen alles dafür tun, dass er nicht bricht."



Schlimbach mahnte, an dem Instrument der Kurzarbeit festzuhalten. "Die vom Bundeskabinett beschlossenen Verbesserungen bei der Höhe des Kurzarbeitergeldes nach vier und sieben Monaten sind aber nicht ausreichend", so der DGB-Landesvorsitzende.