Quarantäne, Lohnfortzahlung, Arbeitsschutz: Corona am Arbeitsplatz

Der Umgang mit den Kontaktpersonen ist für Arbeitgeber momentan ein schwieriges Thema. Solange das Gesundheitsamt sich mit den Kontaktpersonen noch nicht in Verbindung gesetzt hat, sie noch nicht in Quarantäne geschickt hat, stellt sich für den Arbeitgeber natürlich die Frage "Wie gehe ich damit um?". Der Arbeitgeber hat zwei Möglichkeiten:

Silvio Lindemann ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und berät zu rechtlichen Fragen in der Corona-Zeit. Bildrechte: MDR/Silvio Lindemann

Diese eigene verordnete Quarantäne gibt es nicht. Arbeitnehmer dürfen sich nicht von sich aus in Quarantäne begeben. Das wäre unzulässig. Das wäre sozusagen Arbeitsverweigerung. Sie würden dann auch für diese Zeit keinen Lohn bekommen.



Das Einzige, was der Arbeitnehmer in dem Fall machen könnte, wäre sich selbst als Kontaktperson beim Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt würde dann relativ zügig für die Kontaktpersonen ersten Grades - also diejenigen, die direkten Kontakt zu der infizierten Person hatten - die Quarantäne anordnen. Wenn die Quarantäne angeordnet ist, wird es im Zweifel auch den Entschädigungsanspruch in Höhe des ausgefallenen Arbeitsentgeltes für die ersten sechs Wochen geben.