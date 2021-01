Silvio Lindemann: Diese Frage stellen sich momentan viele Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber. Die Antwort fällt leider für die Arbeitnehmer nicht besonders befriedigend aus. Der Urlaub kann insoweit nicht zurückgegeben werden. Einmal beantragt und bewilligt ist der Urlaub verbindlich. Es gibt also keine Möglichkeit, den Urlaub zurückzugeben, bloß weil die Ferien sich verändert haben. Das ist natürlich ein außerordentlicher Umstand. Aber die Ferien an sich sind nur ein Motiv für den Urlaub. Das heißt also, wie zum Beispiel eine gebuchte Reise, die wegfällt oder auch eine Ferienwohnung, die möglicherweise abgebrannt ist, um das mal übertrieben zu sagen. Das wären also keine Gründe, um den Urlaub zurückzugeben.