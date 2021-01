Silvio Lindemann: Ja, das darf der Arbeitgeber. Er hat ja auch ein Interesse zu wissen, was der Arbeitnehmer zu Hause im Homeoffice macht. Logischerweise sind natürlich die Überprüfungsmöglichkeiten im Homeoffice eingeschränkt. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer ja nicht ständig über die Schulter schauen oder vielleicht sogar eine Videokamera installieren, um ihn zu beobachten. Das ist datenschutzrechtlich nicht zulässig. Aber der Arbeitgeber hat die ganz normalen Mechanismen, die er auch im Betrieb hat. Es basiert auf Vertrauen und auf Arbeitszeiterfassungs-Modellen: Das kann elektronisch erfolgen, zum Beispiel durch einloggen und ausloggen. Das geht aber auch handschriftlich, zum Beispiel durch eigene Aufzeichnungen - also den klassischen Stundenzettel. Auch das wäre zulässig.

Er muss es nicht, kann es aber. Die Arbeitszeit im Homeoffice muss nicht unbedingt anders sein als im Betrieb. Aber der Arbeitgeber hat, was die Lage der Arbeitszeit angeht, das heißt, von wann bis wann ich arbeiten muss, ein Weisungsrecht. Das kann er also festlegen. Und da muss er auch den Arbeitnehmer nicht fragen. Das kann er einseitig bestimmen.



Eine andere Frage ist, ob der Arbeitnehmer länger arbeiten muss. Wer im Homeoffice arbeitet, muss nicht den ganzen Tag verfügbar sein. Ansonsten wäre es hinten heraus beispielsweise die Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst oder man nimmt Überstunden. Das muss ich aber nur machen, wenn das im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. Häufig wird aber eine Einigung gefunden, dass der Arbeitgeber sagt: 'Ich gebe Dir Freiraum im Homeoffice. Das heißt, du kannst zwischendurch auch mal den Geschirrspüler ausräumen.' Oder: 'Wenn Du mit den Kindern noch was machen willst, dann machst du eine Stunde Kreativpause. Dafür bist du aber hinten raus für mich noch verfügbar.' Das muss aber vereinbart werden. Das geht also nicht auf Zuruf, sondern das muss festgelegt werden.