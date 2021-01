Die neue Arbeitsschutzverordnung sieht die Verpflichtung, Homeoffice anzubieten, nur für den Arbeitgeber vor. Eine Verpflichtung für die Arbeitnehmer, Homeoffice auch anzunehmen, beziehungsweise ihre Arbeit im Homeoffice auszuführen, sieht die Verordnung nicht vor. Die Eingriffe wären auch zu stark. Es würde in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen, das heißt in die Privatsphäre, in die Wohnung, die ja da genutzt werden müsste. Der Arbeitnehmer kann also ohne weiteres und ohne Begründung Homeoffice ablehnen.