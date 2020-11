Wie weit darf Corona-Kritik am Arbeitsplatz gehen?

Silvio Lindemann: Wenn man sich an gewisse Spielregeln hält, darf man auch am Arbeitsplatz Kritik üben. Der Arbeitsplatz ist natürlich ein besonderer Ort. Es ist eben nicht meine Privatwohnung. Es ist auch nicht der öffentliche Raum, an dem Demonstrationen oder größere Meinungskundgaben zulässig sind. Es ist aber auch kein Ort des Meinungsverbots. Ich kann meine Meinung haben, auch im Unternehmen, im Betrieb und am Arbeitsplatz. Ich darf auch kritisieren, ich darf die Bundesregierung kritisieren. Ich darf die Corona-Maßnahmen kritisieren, ich darf meinen Nachbarn kritisieren. Und ich darf natürlich auch meinen Arbeitgeber kritisieren. Auch das ist zulässig.