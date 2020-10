Prinzipiell kann ich als Arbeitnehmer in dieser Zeit alles machen, sogar verreisen. Dem Arbeitnehmer steht eine gewisse Planungssicherheit zu. Bei einer Änderung gilt eine Ankündigungsfrist von fünf bis zehn Tagen, je nachdem, wie es im Betrieb vereinbart ist. Der Arbeitnehmer ist allerdings nicht in Rufbereitschaft, das wäre nämlich Arbeitszeit und müsste normal vergütet werden. Allerdings ist er verpflichtet die normalen Kommunikationswege zu überprüfen, um eine Änderung der Kurzarbeit mitzubekommen. Er muss nicht permanent am Telefon sitzen, aber eine zweiwöchige Auslandsreise, bei der niemand den Briefkasten leert, geht auch nicht.