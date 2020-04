Die Landesdirektion Sachsen hat die Unterbringung von Asylbewerbern in der Corona-Pandemie verteidigt. Präsidentin Regina Kraushaar sagte in Dresden, ihre Behörde tue alles, um ein Infektionsrisiko in den Erstaufnahme-Einrichtungen zu minimieren. Dafür gebe seit Beginn der Pandemie ein umfangreiches Hygiene-Konzept. Dazu gehöre, dass Geflüchtete bei Neuaufnahme zunächst 14 Tage in einer gesonderten Einrichtung untergebracht und auf das Corona-Virus getestet würden. Derzeit gebe es keine bestätigten Fälle von Covid-19-Erkrankungen in den sächsischen Asyleinrichtungen, so Kraushaar. Die Bewohner der Einrichtungen seien diszipliniert und "sehr einsichtig". Die Unterbringung sei dort nicht gefährlicher als außerhalb in einer Wohnung.