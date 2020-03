Ob sich der Bund mit den Ministerpräsidenten am Sonntag vielleicht auf bundesweit einheitliche Ausgangsbeschränkungen einigen wird, hängt laut Bundeskanzleramt von zwei Faktoren ab: Wie viele Menschen in Deutschland stehen oder sitzen am Sonnabend in Parks und an anderen öffentlichen Orten in Gruppen zusammen und wie hoch ist die Steigerungsrate der Neu-Infektionen.



Die Ausgangsbeschränkungen, die aktuell in Dresden gelten, könnten schon bald auf ganz Sachsen ausgeweitet werden. Das kündigte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert nach einer Telefonkonferenz des Präsidiums der Bürgermeister Sachsens, nach Gesprächen mit Landräten und dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in einem Interview mit dem MDR an. Das gelte vor allem für Ansammlungen von Menschen.