Die sächsische Landesregierung will am Dienstag nach Ostern über eventuelle Lockerungen der Corona-Maßnahmen entscheiden. Dazu solle es am Mittwoch darauf eine Schaltkonferenz mit Bund und Ländern und eine anschließende Kabinettssitzung geben, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden. Man denke über eine "schrittweise Lockerung" nach - in Abstimmung mit anderen Bundesländern und den Kommunen, hieß es.