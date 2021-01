Tom Müller aus Chemnitz bildet sich gerade an einer Technikerfachschule weiter. Er sagt: "Das Konzept des Lernens zu Hause funktioniert so nicht." Die Lehrer würden über eine Onlineplattform PDFs mit Aufgaben bereitstellen, meist in Stichpunktform. Die müssten abgearbeitet werden.

Die Lehrer scheinen mit der Situation komplett überfordert zu sein und es fehlt das komplette Interesse am digitalen Unterricht. Tom Müller Schüler einer Technikerschule

"An der Eigeninitiative liegt es nicht. Wir lernen alle freiwillig an der Schule und helfen uns gegenseitig in Lerngruppen online", meint der Chemnitzer. Aber nicht in allen Fächern habe er Zugang zu Fachbüchern. Bei speziellen Themen wie Statistik, Berechnungsgrundlagen oder Mathematik komme seine Lerngruppe an den Punkt, "an dem wir uns nicht mehr selber helfen können. Das direkte Gespräch mit dem Lehrer fehlt einfach."

Selbstlernen, Quellensuche, Nachfragen in der Online-Lerngruppe: Manchen Berufsschülern fehlt der direkte Austausch mit den Berufsschullehrerinnen und -lehrern. Bildrechte: dpa

Auch er glaubt nicht, dass die Berufsschulen am 8. Februar wieder öffnen. Aber wenn, fände er es gut, wenigstens alle zwei Wochen in den Unterricht gehen zu können. Der Betrieb, in dem der junge Mann als Industriemechaniker arbeitet, hat ihn in Kurzarbeit geschickt. So bleibe Zeit fürs Lernen im ersten von zwei Jahren für den staatlich geprüften Technikerabschluss.