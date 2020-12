Zahlreiche Auszubildende in Sachsen blicken in eine ungewisse Zukunft. Die Corona-Pandemie hat den Ablauf ihrer Ausbildung durcheinandergebracht. Vielfach ist es ihnen nicht mehr möglich, praktische Erfahrung zu sammeln. Technische Probleme erschweren den Schulalltag im Homeoffice.

Christin Seidel ist 21 Jahre alt und im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin in Leipzig. Für sie und andere Auszubildende war die Umstellung zu Beginn des Jahres groß. "Als es hieß, ab März ist Homeoffice, war alles sehr chaotisch. Die technischen Mittel waren noch nicht so ausgereift, weil man noch nie in so einer Situation war."