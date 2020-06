In vielen Städten und Orten Sachsens sind am Abend beleuchtete Gebäude bei der bundesweiten Aktion "Night of Light" zu sehen. Dabei werden markante Kultur- und Veranstaltungsgebäude und Firmensitze von Branchenvertretern rot beleuchtet. Die wollen dami auf die Auswirkungen der Corona-Krise in den Bereichen Kultur und Eventmanagement aufmerksam zu machen. Unternehmer, Kommunen und Vereine unterstützen die Protestaktion der Branchen, die unter den Corona-Einschränkungen stark leiden.