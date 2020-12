Bundesweit liegen derzeit rund 40 Prozent mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen als bei der ersten Welle im Frühjahr. In Sachsen seien es sogar fünfmal so viele, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß der "Welt am Sonntag". Hinzu kämen bundesweit rund 16.000 Covid-19-Erkrankte auf Normalstationen. Der Aufwand für ihre Versorgung sei deutlich höher als für andere Patienten, erklärte Gaß. Er warnte, in einigen Regionen würden sich inzwischen selbst Maximalversorger wie Universitätskliniken ihrer Belastungsgrenze nähern. Zugleich wies Gaß die Kritik zurück, Krankenhäuser würden die Lage dramatisieren, um Finanzhilfen zu erzwingen.

Laut Intensivregister ist nirgends in Deutschland - außer in Berlin - der Anteil der Menschen auf Intensivstationen so hoch wie in Sachsen. Hier sind 26 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (Berlin 26,7 Prozent). Gemessen an der Kapazität der Intensivbetten hat Bayern mit 18,3 Prozent den dritthöchsten Anteil an Corona-Intensivpatienten.