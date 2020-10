Schutzanzüge, Mund-Nasen-Schutz, Brille, Handschuhe seien Pflicht. Der Verstorbene werde nicht entkleidet und nicht gewaschen, sondern nur mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch abgedeckt, eingewickelt und in einer speziellen Schutzhülle abtransportiert. "Jeder unnötige Kontakt muss vermieden werden", so Schulze. Sarg und Totenschein werden besonders gekennzeichnet. Für die Hinterbliebenen ist ein Abschied am offenen Sarg in solchen Fällen nicht möglich. "Das ist untersagt", sagt Schulze. "Das trifft vor allem jene Hinterbliebenen hart, die den Verstorbenen möglicherweise länger nicht sehen konnten."