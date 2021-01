Sachsen hat in Sachen Digitalisierung noch Potential. Das zeigt der Digitalisierungsatlas des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Die Kommunen bieten den Angaben zufolge vergleichsweise häufig Online-Verwaltungsleistungen an. In die IT-Forschung in Sachsen wurden große Summen investiert. Und Sachsen konnte 2019 deutschlandweit den größten Fortschritt beim Breitbandausbau verzeichnen, im Vergleich zu 2017. Demnach waren im Jahr 2018 71 Prozent der Haushalte und 67 Prozent der Unternehmen im Freistaat an schnelles Internet angeschlossen. Das klingt viel, ist es aber im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nicht: Hier verfügten 81 Prozent der Haushalte und 79 Prozent der Unternehmen über ein Netz von mindestens 50 Mbit/s.

Breitbandausbau im Freistaat Der Freistaat Sachsen hat im Jahr 2020 etwa 578 Millionen Euro für geplante Breitbandausbau-Projekte bewilligt und mehr als 51,5 Millionen Euro für Vorhaben ausgezahlt. Zudem wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Dresden fast 1,19 Milliarden Euro an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt.

Breitbandatlas offenbart Schwachpunkte

Während in den Ballungsgebieten in Sachsen kaum noch jemand auf eine schnelle Internetleitung verzichten muss, lässt der Breitbandausbau in einigen ländlichen Regionen noch zu wünschen übrig. Bildrechte: Colourbox.de Ähnliche Daten liefert auch der Breitbandatlas für den Freistaat. Die Karte zeigt immerhin eine Versorgung der Privathaushalte mit schnellem Internet zwischen 75 und 95 Prozent. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Während die Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz mit Breitbandverfügbarkeit glänzen, ist noch großer Nachholbedarf im Landkreis Nordsachsen sichtbar. Wer beispielsweise in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna im Erzgebirge wohnt, braucht laut Breitlandatlas an Videostreams oder größere Down- oder Uploads nicht zu denken: Nur zwei Prozent der Haushalte dort haben zumindest eine Leitung mit 16 Mbit/s.

Privates Ärgernis wird zur Homeoffice-Bremse

Wer also auf dem Land wohnt, leidet eher an dem Digitalisierungsrückstand in Sachsen. Bisher war das vor allem im privaten Bereich spürbar: Gestreamte Filme liefen nicht rund, von Onlinespielen konnte man in der Regel die Finger lassen oder auch die Videotelefonie hakte. Schlimmer war es für einzelne Regionen in Sachen Wirtschaft: Wo das Internet zu langsam ist, siedeln sich keine neuen Firmen an, denn heute muss auch das Netz zum Arbeiten stimmen. Doch gerade die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen zeigt nun, dass die fehlende Bandbreite zu Hause auch schlecht für Betriebe mit guter Anbindung sein kann. Jedenfalls dann, wenn die Angestellten ihre Arbeit im Homeoffice erledigen sollen.

Kein mobiles Arbeiten in Waldenburg möglich

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, gibt eine Pressekonferenz in seinem Ministerium. Bildrechte: dpa Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte zu Beginn der Woche einen klaren Appell an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gerichtet. Wo immer es geht, solle Homeoffice ermöglicht werden. Waldenburg schlägt gezwungenermaßen einen anderen Weg ein, erzählt Bürgermeister Bernd Pohlers: "Wir machen hier kein Homeoffice. Wir können in der Verwaltung fast allen Mitarbeitern ein Einzelzimmer anbieten." Selbst wenn der Bürgermeister mobiles Arbeiten für alle möglichen Bereiche anordnen würde, gäbe es ein Problem: "Unser Internet hier in Waldenburg ist noch nicht in allen Bereichen auf dem Stand, dass man das in allen Ortsteilen umsetzen könnte." In einigen Ortsteilen sei das Arbeiten aufgrund der zu geringen Bandbreite schlicht nicht möglich.

BVDW fordert Reformen in Arbeitsmarkt und Bildung

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) kam schon im Sommer vergangenen Jahres zu dem Schluss, dass der Staat dringend dafür sorgen müsse, "dass ein flächendeckender 5G-Ausbau schnelles Internet überall ermöglicht". Die Corona-Krise habe offenbart, an wievielen Stellen in Deutschland Digitalisierung bislang nicht ernstgenommen worden sei. Die Schule sei eine wesentliche davon, heißt es in dem Bericht. Der BVWD sieht Handlungsbedarf auf Länderebene: Die Regierungen "müssen einheitliche Hilfestellungen und Vorgaben für den digitalen Unterricht durchsetzen - notfalls mit zentraler Steuerung durch die Bundesregierung". Außerdem sei es dringend notwendig, in digitale Lerninhalte sowie in entsprechende Ausbildung von Lehrkräften zu investieren.

Nicht nur Technikprobleme beim häuslichen Lernen