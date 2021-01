Man besinnt sich. 'Ach, ich hatte als Kind ja mal eine Eisenbahn, und da steht ja noch was rum. Vielleicht ist es ja was für meine Kinder'.

Auch ehemalige Kunden hätten sich im Lockdown neu infiziert. Man könne ja nirgendwo hin und schaut dann, was steht auf dem Dachboden, was im Keller, erklärt sich Hillig den Boom. Er ist sich sicher, Corona sorgt dafür, dass sich mit dem Hobby Modellbau intensiver auseinandergesetzt wird. Das spürt auch Denis Korn in Oschatz. Sein Modellbahnshop ist zwar derzeit geschlossen, online macht er aber dafür umso mehr Dampf. Vor allem Neueinsteiger und Hobbybahner seien gerade sehr aktiv, erklärt Korn. Das merke man an den Verkaufszahlen von Zubehörartikeln wie Lokomotiven, Anhänger, Gleise oder Dekorationen.

Seit 20 Jahren gibt es den Modellbauclub in Wurzen. Laut Bernd-Peter Thiel ist es eine aufeinander eingespielte verschworene Gemeinschaft. Hier helfe man sich gegenseitig, so Thiel. Doch auch das geht gerade nicht mehr. Auch alle Veranstaltungen und Präsentationen mussten im vergangenen Jahr ausfallen. Viel mehr noch als die Erlöse in der Vereinskasse fehlen den beiden die glänzenden Kinderaugen. Das ist es, was den Modellbauern aus Wurzen am meisten Spaß macht. So warten sie ungeduldig auf neue Signale, dass die Weichen für ihren Verein neu gestellt werden und ihre Züge wieder rollen dürfen.