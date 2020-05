Sachsens Städte und Gemeinden sollen in der Corona-Krise einen Schutzschirm erhalten. Das vereinbarten die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände in Dresden. Insgesamt stehen gut 750 Millionen Euro zur Verfügung, davon ein Großteil aus Landesmitteln. Das Geld dient dazu, den erwarteten Einbrüchen bei Steuereinnahmen sowie Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben in der Pandemie zu begegnen. Es gehe darum, die Städte und Gemeinden mit einem Gesamtpaket zu stabilisieren, hieß es. Die Kommunen rechnen allein für dieses Jahr mit Steuerausfällen von rund einer Milliarde Euro - hauptsächlich bei der Gewerbesteuer. Dazu kommen etwa 300 Millionen Euro an zusätzlichen Ausgaben, die durch die Corona-Krise verursacht wurden.

Vertreter der Kommunen zeigten sich zufrieden über die Vereinbarung. Der Präsident des Sächsischen Landkreistages, Frank Vogel, sagte, in Zukunft müssten sich Kommunen und Land auf das beschränken, was Sachsen wieder voranbringe: "Aus meiner Sicht sind das vor allem Investitionen in Kitas und Schulen, in unsere Straßen und in die Digitalisierung." Ähnlich äußerte sich der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages Bert Wendsche. Der Schutzschirm gebe den Städten und Gemeinden ein Zeitfenster für die notwendigen strategischen Weichenstellungen, so Wendsche.