Pflichtbewusster Bürger oder Denunziant, wenn man seine Nachbarn anzeigt, die im Hinterhof grillen während der Corona-Krise? Bildrechte: Colourbox

"Wir sind auch in den Nebenstraßen unterwegs, aber nicht in Hinterhöfen. Was wir auf der Straße wahrnehmen, kontrollieren wir", erklärte Leipzigs Polizeisprecherin Mariele Köckeritz. Auf Privatgrundstücken habe die Polizei ohne konkreten Verdacht keinen Zutritt.

"Bürgerhinweise sind für uns sehr wichtig. So können wir gezielter eingreifen", sagte Köckeritz. Bei der Polizeidirektion Leipzig basierten am zurückliegenden Wochenende 27 Prozent aller Anzeigen zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz auf vorherigen Hinweisen von Anwohnern oder Nachbarn. Insgesamt waren die Beamten übers Wochenende zu 189 Einsätzen mit Corona-Bezug unterwegs. In der Stadt Leipzig habe es aufgrund der Bevölkerungsdichte mehr Hinweise gegeben als auf dem Land in Nordsachsen.

Sprecherin Köckeritz empfahl Anwohnern, die sich von Lärm und Treffen in den Hinterhöfen gestört fühlten, die Nachbarn freundlich anzusprechen und auf die Bestimmungen hinzuweisen oder auf dem Polizeirevier bzw. beim Ordnungsamt anzurufen.

Die meisten Einsätze bezogen sich auf Treffen von mehreren Personen an den unterschiedlichsten Orten, wie z. B. in Innenhöfen und auf Spielplätzen. Polizeimeldung vom Montag Polizeidirektion Leipzig

Bildrechte: Tino Plunert Das empfiehlt auch der Sprecher der Polizeidirektion Dresden, Marko Laske. "Wir führen stichprobenartige Kontrollen durch. Wir können aber nicht überall sein. Es ist auch abwegig, jeden Hinterhof zu kontrollieren", so Laske. Am zurückliegenden Wochenende haben 190 Beamte vier Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt und zehn Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte seien in Dresden die Elbwiesen gewesen und die Sächsische Schweiz. Zudem mussten 55 Camper einen Dauercampingplatz im Kreis Meißen verlassen.

Wer Verstöße feststellt, solle sich ans Polizeirevier wenden. "Wir gehen jedem Hinweis nach. Und wir sehen das nicht als Denunziantentum an", betonte Laske, denn: "Ein guter Teil unserer Einsätze fußt auf solchen Hinweisen".