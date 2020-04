"Gesundschrumpfen ist für viele die einzige Rettung", sagt Petzold. Einige hätten ihre Flotte verkaufen müssen, andere hoffen mit Kurzarbeit und Soforthilfen über die Runden zu kommen. "Reiseunternehmen, die Ziele in Deutschland, Tschechien oder Österreich ansteuern, werden mittelfristig sicherlich die besseren Aussichten haben", sagt Petzold. Unternehmen, die sich auf Schülerfahrten oder Fahrten ins Ausland spezialisiert haben, würden es dagegen schwer haben. Um eine Pleitewelle zu verhindern, plant die Bundesregierung Nothilfen, wie die Deutsche Presseagentur meldete. "Es wäre jetzt an der Zeit, diese auch zeitnah umzusetzen", fordert Petzold

Wir können nur Trost und Hoffnung spenden. Reale Vorschläge können wir in der jetzigen Situation nicht geben. Da warten wir auf die Vorgaben, die uns von der Politik gemacht werden.

Auch das Busunternehmen Geißler Reisen bangt um die Zukunft. Rund 30 Busse stehen derzeit nebeneinander in der Großgarage und auf dem Freigelände in Eilenburg. Jeder einzelne von ihnen koste 3.000 bis 4.000 Euro alleine dafür, dass das Fahrzeug in der Garage stehe, sagt Geschäftsführer Niko Geißler. Viele Unternehmen hätten sich gerade einen umweltfreundlichen, emissionsarmen Reisebus für rund 500.000 Euro geleistet, der jetzt ungenutzt rum stehe.