Bislang mussten die angegebenen persönliche Informationen aus datenschutzrechtlichen Gründen nach 14 Tagen gelöscht werden. Für bereits registrierte aber noch terminlose Nutzer bedeutete das, dass eine erneute Registrierung notwendig wurde. Mit der neuen Regelung soll das verhindert werden. Zudem entfalle künftig das Downloaden der Terminbestätigung, so Unger weiter. Diese werde dann per Mail zugesandt. Die Terminbestätigung muss im Impfzentrum vorgelegt werden, um die Spritze zu erhalten. Auch soll es künftig möglich sein, dass Familienangehörige einer Priorisierungsgruppe einen gemeinsamen Termin buchen können.

Man sei mit der Situation auch nicht zufrieden, sagte Unger in der Online-Diskussion. "Wir haben aber einfach noch zu wenig Impfstoff. Das ist die Wahrheit." Dem Freistaat stehen aktuell rund 3.000 Impfdosen täglich zur Verfügung. Diese werden zu gleichen Teilen auf die Impfzentren und die mobilen Impfteams verteilt. Bis Donnerstag hatten sich auf dem Portal 50.000 Menschen für eine erste Impfung registrieren lassen. 9.000 Termine konnten bislang vergeben werden. So viele, wie Impfdosen aktuell vorhanden sind.

Sobald mehr Impfstoff da sei, der einfacher in der Handhabung ist, als der Impfstoff von Biontech/Pfizer, könnten auch immer mehr Menschen die Schutzimpfung erhalten, so Unger. Ziel sei es, das Impfen besser zu organisieren und so vor allem ältere, wenig mobile Menschen zu erreichen. Möglich wäre das laut Unger durch die Einbindung von Hausarztpraxen oder durch Impf-Hausbesuche. Dazu seien am Freitag Gespräche mit den Landräten und den Oberbürgermeistern der drei großen Städte geplant.



An der Online-Diskussion nahm auch Ministerpräsident Michael Kretschmer teil. Auch er glaubt, dass Sachsen in Sachen Impfen auf einem guten, aber ausbaufähigen Weg ist. Er bat die Menschen aber gleichzeitig um Geduld.