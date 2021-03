Sachsen und Bayern wollen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie enger zusammenarbeiten. Das gaben die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und Markus Söder bei einer Online-Pressekonferenz am Montag bekannt. Sie wollen vor allem in Hotspots mehr impfen. Außerdem werde in Hinblick auf mögliche Lockerungen eine klare Teststrategie gebraucht. Gemeinsam wurde ein Zehn-Punkte-Plan mit folgenden Maßnahmen erstellt:





Grenzkontrollen Testkonzepte "Pendlerquarantäne" für Grenzgänger und -pendler Sequenzierung von Virusvarianten Sicheres Arbeiten Hot-Spot Regelungen Kontaktnachverfolgung Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser Krankenhausversorgung / Lagebild Impfen