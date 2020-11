In Sachsen muss derzeit mehr als die Hälfte der Covid-19-Patienten auf Intentivstationen invasiv beatmet werden. Das geht aus dem Divi-Intensivregister hervor. In der Datenbank werden täglich alle belegten und freien Intensivbetten aus Krankenhäusern in ganz Deutschland erfasst. Die Kliniken sind verpflichtet, diese Zahlen zu melden.