Welche Angaben auf dem Totenschein notiert werden müssen, regelt das Sächsische Bestattungsgesetz. Auf der Bescheinigung werden vom Leichenschauarzt unter anderem der Name, das Geschlecht, die Anschrift sowie der Zeitpunkt, der Ort und die Art des Todes (natürlich, nichtnatürlich oder unaufgeklärt) notiert. Bei den Angaben zur Todesursache wird in zwei Aspekte unterschieden, erklärt die Vizepräsidentin der Landesärztekammer, Petra Albrecht: Zum einen werde "das Grundleiden, die Folgeerkrankung und die unmittelbare Todesursache in einer klaren kausalen Abfolge dokumentiert" und zum anderen "müssen andere wesentliche Krankheiten, die zum Tode beigetragen haben, ohne mit der unmittelbaren Todesursache oder dem Grundleiden in Zusammenhang stehen, eingetragen werden".