Das sächsische Sozialministerium und das RKI hingegen haben täglich feste Zeiten, zu denen sie die bis dahin gemeldeten Fälle aus den einzelnen Regionen sammeln und veröffentlichen. Das Sozialministerium veröffentlicht am Nachmittag die neuen Zahlen, die bis 12:30 Uhr eingelaufen sind. Das RKI hingegen veröffentlicht immer morgens die Zahlen, die bis Mitternacht übermittelt wurden.

Durch die unterschiedlichen Veröffentlichungszeitpunkte können sich für eine Region fortwährend voneinander abweichende Fallzahlen ergeben. Während am frühen Nachmittag das SMS die neuesten Zahlen hat, könnte ein Landkreis am späten Nachmittag noch aktuellere Daten präsentieren. Je nachdem, ob diese noch rechtzeitig an das RKI übermittelt werden, tauchen diese dann am nächsten Morgen auch beim RKI auf.

Datenübermittlung immer wieder fehlerhaft

Neben diesem Meldeverzug und unterschiedlichen Veröffentlichungszeitpunkten ist die Übermittlung der Daten ein weiterer Grund, der in der Vergangenheit immer wieder für Verwirrungen gesorgt hat. Teilweise müssen Fallzahlen von den Gesundheitsämtern per Fax übertragen oder von Hand eingetippt werden. Ein Prozess, der Zeit kostet und fehleranfällig ist.

Sachsen Gesundheitsämter sind dafür zuständig, die Fallzahlen an Landes- und Bundesbehörden weiterzuleiten. Bildrechte: Daniel Förster

Doch auch eine Software-gestützte Übertragung läuft nicht immer reibungslos. Immer wieder können Fallzahlen teilweise oder ganz nicht an die LUA und das RKI übertragen werden, sodass die Daten erst mit erheblichem Zeitverzug in den offiziellen Landes- und Bundesstatistiken landen. Gerade bei einem dynamischen Infektionsgeschehen kommt es so zu deutlich voneinander abweichenden Fallzahlen, die für Verwirrung sorgen können.

