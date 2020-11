Bildrechte: dpa

Nach den Ausschreitungen im Umfeld der "Querdenker"-Demonstration in Leipzig und dem Ignorieren der Corona-Hygiene-Auflagen zehntausender Menschen in Leipzig gibt es landes- und bundesweit viel Kritik. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) weist jegliches Versagen bei der Polizeiarbeit zurück. "Wir stehen voll hinter den Polizistinnen und Polizisten. Den Umsichtigen ist es zu verdanken, dass es in Leipzig überwiegend friedlich geblieben ist", sagte Wöller am Sonntagnachmittag in einem kurzen Statement via Facebook-Livestream. Nachfragen waren nicht möglich.

Es habe nie zur Debatte gestanden, die "überwiegend friedliche" Versammlung auf dem Augustusplatz gewaltsam aufzulösen - egal, wie viele Polizisten im Einsatz gewesen wären. Laut Wöller waren das am Sonnabend 2.700 Beamte.

Die Polizei sprach am Sonntag von insgesamt 102 erfassten Straftaten, 13 vorläufigen Festnahmen und rund 140 Corona-Ordungswidrigkeiten. Sie ließ offen, wie viele davon die "Querdenken"-Demonstranten und wie viele deren Gegner betrafen.

Bildrechte: xcitePRESS Für Wöller sei es unverständlich gewesen, dass die Versammlung für 16.000 Menschen in der Leipziger Innenstadt genehmigt wurde. "Die Teilnehmer haben im Vorfeld klar gemacht, dass sie keine Masken tragen werden." Der Innenminister warf dem Oberverwaltungsgericht Bautzen vor, dass es mit "seiner Zustimmung die größte Corona-Party genehmigt" habe. Bayerische Verwaltungsgerichte würden bei Versammlungsgenehmigungen beweisen, "dass es auch anders geht". Wöller kündigte an, Einschränkungen des Versammlungsrechts in der Coronaschutz-Verordnung juristisch überprüfen zu lassen.

Kretschmer erwägt Verschärfung der Coronaschutzverordnung

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will das Demo-Geschehen in Leipzig in den kommenden Tagen analysieren und aufarbeiten. "Das, was da passiert ist, ist in höchstem Maße eine Gefährdung für alle, die dort waren und für alle Menschen", meinte Kretschmer. Die Regierungskoalition wolle überlegen, wie die Coronaschutzverordnung geschärft werden könne.

Der überwiegende Teil der Menschen hat kein Verständnis für diese Art von Demonstrationen, die von Leichtfertigkeit und Hybris geprägt sind. Michael Kretschmer Ministerpräsident Sachsen

Bevor Kretschmer seine Stellungnahme zu Leipzig abgab, teilte er mit, dass am Sonntagvormittag Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, in Dresden mit schweren Coronavirus-Symptomen positiv getestet worden sei. Schnelltests hätten ergeben, dass Regierungsmitarbeiter bislang negativ seien. Mit Blick auf diesen Fall und die steigenden Coronavirus-Infektionen in Sachsen betonte Kretschmer: "Die Gefahr ist real. Kluges Handeln ist gefragt."