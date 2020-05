Ohne staatliche Hilfe befürchtet die Branche das Aus für zahlreiche Reisebüros. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Inhaber von Reisebüros und Reiseveranstalter haben am Mittwoch bundesweit für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise demonstriert. Insgesamt wurde in über 40 Städten protestiert. Auch in Dresden, Leipzig und Zwickau gab es Aktionen von Reisebüros und Busunternehmen. Die Sprecherin des Aktionsbündnis "Rettet die Touristikbranche" für Westsachsen, Christin Hoffmann, sagte MDR SACHSEN, die Touristikbranche brauche dringend Soforthilfen. Kredite nützten nichts, nötig sei ein bundesweiter Sonderfonds des Bundes, um Verluste auszugleichen und die Rückzahlung für stornierte Reisen abzuwickeln.



Die großen Verbände der Tourismusbranche forderten am Mittwoch dazu ein Krisentreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Über eine Million Arbeitsplätze sind unverschuldet in Gefahr geraten. Die Rücklagen sind aufgebraucht", hieß es in einer Mitteilung im Namen von sieben Verbänden aus Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltern.

Aktionen in Sachsen

In Leipzig hatten sich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reisebüros und Busunternehmen am Nachmittag auf dem Augustusplatz versammelt, um für ihre Arbeitsplätze und die damit verbundenen Existenzen zu kämpfen. Lautstark wurde dabei auf die prekäre Lage in der Branche aufmerksam gemacht. Ein Redner sagte, es sei nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf. Nicht nur Tui und Lufthansa sollten vom Staat unterstützt werden, auch Reisebüros seien systemrelevant. Rund 50 Inhaber von Reisebüros demonstrierten am Mittwoch in Leipzig für einen staatlichen Rettungsschirm. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

In Dresden wurde bereits am Vormittag auf dem Altmarkt demonstriert. Organisator Rainer Maertens sagte, nötig seien schnellstens Überbrückungsgelder und Reisefreiheiten. Im Gegensatz zu Leipzig gab es in Dresden Unterstützung seitens der Politik. Sachsens Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch erklärte, es sei wichtig, dass die Branche auf sich aufmerksam mache. Sie sei die erste ohne Umsatz gewesen und die letzte, die jetzt wieder Umsatz bekomme.



In Zwickau wurde mit leeren Liegestühlen, Koffern und einem aus Reisekatalogen gelegtem "SOS" auf die Situation der Reisebüros und Busunternehmen aufmerksam gemacht. Man brauche ganz dringend Soforthilfen, sagte Bündnissprecherin Christin Hoffmann.

Uns nützen keine Kredite, wo die Angst um die Existenz noch größer wird. Keiner kann absehen, was noch wird. Christin Hoffmann Aktionsbündnis "Rettet die Touristikbranche"

Grundsätzlich gelte, so Hoffmann, dass Reisebüros erst Geld von den Veranstaltern bekommen, wenn der Kunde reist. Für die Branche bedeute das, dass sie einen Vorlauf brauche. Sie brauche Buchungen für die nächsten Monate und das nächste Jahr.

Das betrifft auch unsere Buskollegen, die nicht wissen, was wird mit dem Sommer, was mit dem Herbst. Wie es weiter geht, weiß keiner. Christin Hoffmann Aktionsbündnis "Rettet die Touristikbranche"

Für Busunternehmer Matthias Zergiebel aus Zwickau ist vor allem ein Fahrplan, wann wieder Busreisen stattfinden können, dringend nötig. MDR SACHSEN sagte er, es müsse wieder losgehen, sonst könne er seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und die Firma nicht mehr halten. Auch Busunternehmen sind von der Corona-Krise hart getroffen. Bis zum 5. Juni sind Busreisen nach heutigem Stand nicht erlaubt. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Verluste in Milliardenhöhe