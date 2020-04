Allein in Leipzig sind nach Angaben der Stadtverwaltung sechs Veranstaltungen angezeigt worden. Dazu zählen ein linker Aufzug in den Stadtteil Connewitz unter dem Motto "Kämpferisch zum Ersten Mai" sowie eine "Demonstration für die unbeschränkte Wiederherstellung der Versammlungsfreiheit", für die 100 Teilnehmer angemeldet wurden. Die Prüfungen, ob die diese Versammlungen so stattfinden können, dauerten am Donnerstag noch an. Hohe Teilnehmerzahlen sind derzeit aber kaum denkbar, weil es auch darum geht, dass eventuelle Infektionsketten nachvollziehbar bleiben.



Auch in der Landeshauptstadt Dresden wurden laut Verwaltung sechs Versammlungen beantragt. Unter anderem wollen die Linken einen Infostand zum 1. Mai aufbauen. Einzelanmelder haben aber auch Proteste gegen die Kita-Betreuungs-Regeln in der Corona-Krise und eine Demo zu Freiheitsrechten angekündigt.