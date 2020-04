20.04.2020 | 16:35 Uhr Demonstrationen am Montagabend in Leipzig, Dresden und Chemnitz geplant

Hauptinhalt

Seit Montag sind die Ausgangsbeschränkungen in Sachsen gelockert worden. Gleich in drei Städten wurden daraufhin Demonstrationen angemeldet: In Dresden möchte die Pegida-Bewegung wieder auf die Straße gehen, in Chemnitz haben mehrere Gruppen um die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch geführte Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" eine Versammlung angemeldet und in Leipzig ruft das linke Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" zu einer Demonstration auf.