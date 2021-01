Der DGB Sachsen und die DGB-Jugend Sachsen warnen vor einer Vernachlässigung der Azubis. Der vom Gewerkschaftsbund vorgelegte aktuelle Ausbildungsreport zeigt, dass Azubis von den Auswirkungen der Corona-Krise stark betroffen sind. So befänden sich viele in Kurzarbeit. Besonders betroffen seien Lehrlinge in kleinen Betrieben mit elf bis 20 Beschäftigten.

Die Zahl der Auszubildenden, die in Kurzarbeit geschickt wurden ist mit fast 25 Prozent der Befragten erschreckend hoch. Anne Neuendorf stellv. Vorsitzende des DGB Sachsen

Auf der anderen Seite müssten aber auch gerade in kleinen Betrieben Azubis häufig Aufgaben von Beschäftigen übernehmen, die wiederum in Kurzarbeit seien oder ihre Kinder während des Lockdowns betreuten, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Anne Neuendorf. "Auszubildende dürfen keine Lückenfüller sein. Der Betrieb ist zuallererst Ausbildungsstätte und nicht Arbeitsstätte. Ein Ausbildungsverhältnis ist und bleibt ein Lernverhältnis", so Neuendorf.

Fehlende Wissensvermittlung für Prüfungen

Probleme gebe es des Weiteren bei den Prüfungsvorbereitungen. Mehr als die Hälfte der befragten Azubis habe bei der DGB-Befragung angegeben, dass es mit der Prüfungsvorbereitung gar nicht oder weniger gut klappt. Dabei stellte das Verrichten ausbildungsfremder Tätigkeiten und die fehlende Wissensvermittlung ein akutes Problem dar. Die Gefahr, an den Prüfungen zu scheitern, steige mit jedem Tag, heißt es vom DGB.

Situation in den Branchen unterschiedlich

Aber es gab auch Pluspunkte bezüglich der sächsischen Ausbildungslandschaft. So bewerteten die Befragten die fachliche Ausbildung in ihrem Betrieb zu 75 Prozent und in den Berufsschulen zu 66 Prozent als gut oder sehr gut. Das liege über dem Bundesdurchschnitt, sagte Neuendorf. Dabei zeigten sich Unterschiede in den Branchen: Besonders niedrig sei die Zufriedenheit mit der Ausbildung in Friseurberufen, bei der Zahntechnik, im Verkauf und bei Köchinnen und Köchen, erklärte Marlen Schröder, Bezirksjugendsekretärin DGB-Jugend.