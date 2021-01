Es ist Dienstagmorgen. Um 8:40 Uhr beginnt für die Klasse 5b der Unterricht am Freien Gymnasium in Borsdorf. Deutsch bei Tobias Wellmann steht auf dem Stundenplan. Seit Ende November sitzen die Schülerinnen und Schüler nicht mehr im Klassenraum sondern zu Hause. Trotzdem hat sich an dem Lehrplan kaum etwas geändert. Heute geht es um Wintergedichte.

Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Ideen für ein gutes Gedicht in ein gemeinsames Dokument. Im Anschluss stimmen sie ab, welches Gedicht ihnen am besten gefallen hat. Das alles geschieht digital und absolut reibungslos. Nur hin und wieder findet eines der Kinder nicht den richtigen Knopf - aber dafür sind bei den meisten im Hintergrund die Eltern da und helfen, sagt Wellmann. Für den Lehrer und seine Schüler gehörte der Umgang mit digitalen Medien auch schon vor Corona zum Schulalltag: "Wir sind, was die Digitalisierung betrifft, schon seit vielen Jahren dran, uns auch immer weiterzuentwickeln. Digitalisierung schreitet so schnell voran und durchzieht alle Bereiche. Wenn man das verdrängt, steht man sich letztlich selbst im Weg."

Privatschule als digitaler Trendsetter