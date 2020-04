Sachsen will in vier Stufen die Corona-Beschränkungen lockern. Am Mittwochabend wird das Kabinett bekanntgeben, wie und für welche Bereiche Lockerungen vorgesehen sind. Das stellte Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag in Aussicht. "In unserem Vier-Phasen-Programm sind viele Empfehlungen der Leopoldina dabei", sagt Köpping. Sie wollte den Gesprächen am Mittwoch jedoch nicht vorgreifen. Wissenschaftler der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatten in einer Stellungnahme Vorschläge für Lockerungen unterbreitet.