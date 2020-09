Auch im Pflegeheim in Markneukirchen sind nach Angaben des Bürgermeisters Andreas Rubner am Wochenende fünf Mitarbeiter und ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bereits vergangene Woche meldete das Pflegeheim zwölf Neuinfektionen. Zudem habe das Pflegeheim einen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen. Laut Rubner habe die betroffene Dame jedoch an Vorerkrankungen gelitten. Der zweite Todesfall ereignete sich ebenfalls im Pflegeheim in Markneukirchen. Der Verstorbene sei zwar positiv auf das Coronavirus getestet worden, er erlag jedoch inneren Blutungen nach einem Sturz, so Bürgermeister Andreas Rubner.