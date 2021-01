Impfzentren Impfstoff knapp - vorerst keine neuen Impftermine in Sachsen

In Sachsen haben die 13 Impfzentren am 11. Januar offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Nur knapp eine Woche später können vorerst keine neuen Impftermine mehr vergeben werden. Darüber informierte am Sonntag das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Sachsen.