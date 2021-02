Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen gibt übrig gebliebene Corona-Impfdosen nur noch an Personen der kritischen Infrastruktur aus, die auch in die Prioritätsgruppe 1 gehören. Wie Sachsens DRK-Sprecher Kai Kranich dem MDR sagte, reagiert das DRK damit auf die Kritik der vergangenen Woche. In Sachsen waren fast 400 Polizisten spontan geimpft worden, obwohl sie nicht zur höchsten Prioritätsgruppe gehören. Gegen den Landrat des Erzgebirgskreises, der vorzeitig eine Impfung erhalten hatte, werden derzeit rechtliche Schritte geprüft.