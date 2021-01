Auch Steffi Hammer aus Leipzig unterstützt ihre Enkel. "Ich bin 'Großelternteil' und froh, dass ich in der Lage bin, meine schulpflichtigen Enkel tageweise betreuen zu können. Es macht auch Spaß!" Aber Homeoffice und Homeschooling sei bei weitem nicht in jeder Familie möglich. "Das wird in der Öffentlichkeit völlig vernachlässigt. Es sieht in der Berichterstattung häufig so aus, als ob Arbeit hauptsächlich im Büro stattfindet und so nach Hause verlagert werden kann. Das ist einfach falsch dargestellt", meint die 69-Jährige Leipzigerin. Sie würde sich auch wünschen, dass enkelbetreuende Großeltern, "die ja oft auch Risikopatienten sind, sich früher impfen lassen können sollten". Ihrer Meinung nach würde das Situation in den Familien "sehr entschärfen". Sie ärgert sich darüber, dass daran bisher offensichtlich niemand gedacht habe und bewertet die Impfsituation in Sachsen als "beschämend angesichts der hohen Infektionsraten".