Vieles verschiebt sich auch bei Nicole Klappstein in Werdau aufs Wochenende. Die Geschäftsstellenleiterin einer Sparkasse kann nicht im Homeoffice arbeiten. Ihr Mann hat sich gerade als Bankberater selbstständig gemacht und sitzt in vielen Videokonferenzen. Der Sohn in der 9. Klasse muss tagsüber allein in seiner häuslichen Lernzeit zurechtkommen. "Die Wochenenden und Freizeit verbringen wir damit, uns in alle Fächer der Oberstufe einzuarbeiten. Das ist mehr, als ein Fachlehrer leisten muss! Weiterhin ist es auch für den Schüler schwierig, immer die nötige Selbstdisziplin und Organisation zu haben, wenn es keine geregelten Schulzeiten gibt", kritisiert die Werdauer Mutter.

Mein Mann und ich verlassen 7 Uhr das Haus, ab da ist unser Zwölfjähriger allein mit einem Zeitplan, den wir Tag für Tag ausarbeiten. Ich arbeite in einer Rehaklinik, Homeoffice unmöglich. Mein Mann hat auch keine Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Stehe ich am Patientenbett kommt es vor, dass mein Sohn überfordert anruft, weil er Aufgaben nicht versteht und allein bewältigen kann. Nicht genug, dass ich schon mit schlechtem Gewissen auf Arbeit gehe, weil ich meinen Sohn, für den ich eine Aufsichtspflicht habe, acht acht Stunden allein lasse. Nein, Lehrer fordern Videokonferenzen mit den durchaus Druck ausübenden Wörtern 'verpflichtend für alle'! Ich versuche seit Jahren, den Medienkonsum meines Kindes zeitlich zu beschränken und durch Absprachen zu kontrollieren. Nun soll mein Sohn vormittags allein vor meinem Laptop sitzen und Lernmodule, Konferenzen und Aufgaben bewältigen? Nein. Also versuchen wir so viel wie möglich auszudrucken und den Rest am Wochenende zu erledigen.

In vielen Familien geben sich Eltern und Kinder derzeit die Klinken in die Hand, wenn sich Elternteile nur sehen, wenn einer von der Schicht kommt und der andere geht. Mütter berichten vom schlechten Gewissen, das an ihnen nagt, weil sie ihre Kinder stundenlang unbeaufsichtigt lassen müssen. Bildrechte: dpa

Nicole Klappstein bedauert, dass für Oberschüler wie ihren Sohn die Schulpraktika in der 8. und 9. Klasse ausgefallen sind. Auch die Berufsschnuppertage in einem Berufsschulzentrum fielen weg. Für sie steht fest: "In der Corona-Zeit ist so viel ausgefallen, ganze Fächer und Kurse. Homeschooling ersetzt nicht das Lernen und Wissensvermittlung in der Schule." Ihr wäre es am liebsten, wenn die Schüler das Schuljahr nochmals wiederholen könnten. "Die Kinder, die das nicht brauchen, sollten ein Jahr weitergehen und alle anderen sollten die Chance bekommen, ausgefallene Fächer, Praktika und auch Schulausfahrten durchzuführen. Das wäre fair für alle." Doch der 47 Jahre alten Mutter ist auch klar, "dass das wohl unrealistisch ist bei dem Lehrermangel in Sachsen".