Alle Spielstätten des Staatsbetriebes - Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden - stellen ab sofort ihren Betrieb bis zum 19. April 2020 ein. Das betrifft auch Einmietungen, Gastspiele, den Führungsbetrieb und sämtliche Begleitveranstaltungen, teilte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch mit. Auch die Dresdner Semperoper hat ihre Vorstellungen wegen des Coronavirus bis zum 19. April abgesagt . Klepsch hatte sich am Donnerstag mit Vertretern der Kultureinrichtungen in Trägerschaft des Freistaates Sachsen getroffen und das weitere Vorgehen gemeinsam entschieden.

Die Museen bleiben vorerst geöffnet, ergreifen nach Ministeriumsangaben für den laufenden Betrieb aber besondere Hygienemaßnahmen. Zudem sollen die Sicherheitsabstände bei größeren Personenansammlungen wie etwa bei Kontrollen und am Einlass vergrößert werden. Veranstaltungen, die in den Museen geplant waren, werden bis zum 19. April abgesagt. Nur museumspädagogische Veranstaltungen, bei denen Gruppen in Schulklassenstärke teilnehmen, werden weiterhin stattfinden, ebenso der Probenbetrieb in den Theatern und der Oper.