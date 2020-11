Das Ministerium will bei steigenden Zahlen einen eingeschränkten Regelbetrieb für Kitas und Schulen vorsehen sowie eine Maskenpflicht für Schüler der Sekundarstufe eins. Die Maßnahmen müssten die Kommunen vor Ort dann anordnen. In den Entwurf sollen laut Gesundheitsministerium noch die Ergebnisse der für Mittwoch geplanten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder sowie Anmerkungen von Ausschüssen und Verbänden einfließen. Die Landtagsausschüsse von Sachsen wollen diese Woche beraten. Am Freitag wird das Landeskabinett in einer Sondersitzung über die neuen Corona-Beschränkungen entscheiden.