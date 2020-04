Der Sächsische Landesbauernverband und der Landesverband Sächsisches Obst haben den Kompromiss zur Einreise von Erntehelfern gelobt. Bauernverbands- Geschäftsführer Manfred Uhlemann sagte: "Wir sind froh, dass wir eine Lösung hinbekommen haben". 4.056 Saisonarbeitskräfte hätten den Bauern in Sachsen für die anlaufende Saison gefehlt - unter anderem aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn.

Um den Gesamtbedarf an Arbeitskräften zu reduzieren, wollen die Gemüse- und Obstbauern nun stark miteinander kooperieren, sagte auch der Geschäftsführer des Obstbauernverbands, Udo Jentzsch. Auch er sieht in der Regelung eine große Hilfe. "Wir hoffen, dass wir mit diesen ganzen Regularien unsere Ernte doch ganz gut einbringen können."

Wir werden natürlich versuchen, mit den Arbeitskräften zu reden, dass sie möglichst lange in Deutschland bleiben.

Bis zur Erdbeerernte Ende Mai haben die Obstbauern in Sachsen "so einen Bedarf von 1.000 bis 1.100 Saisonarbeitskräften, sagte Jentzsch. Bis dahin würden die Betriebe bewusst nicht nach ausländischen Saisonhelfern fragen. Diese müssten sich aktuell vorrangig um den Spargel kümmern. Man versuche außerdem, die Ernte ein bisschen zu verzögern, sagte Jentzsch. Die Erdbeeren seien dazu vielerorts mit Stroh abgedeckt worden.

Erntehelfer aus Osteuropa sollen in Gruppen ausschließlich mit dem Flugzeug einreisen und von ihren Betrieben an von der Bundespolizei festgelegten Flughäfen abgeholt werden. Außerdem müssen sie in den ersten 14 Tagen strikt getrennt von sonstigen Beschäftigten leben und arbeiten und dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen. Die Bundesregierung nennt dies eine "faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglichkeit".