Der Erzieherverband (SEV) und die Erziehergewerkschaft (GEW) in Sachsen fordern regelmäßige Corona-Tests auch für die Erzieherinnen und Erzieher im Freistaat. Der Verband erklärte: "Besonders im Herbst, wenn neben Corona die nächste Grippe- und Erkältungswelle ansteht, sollte der Gesundheitsschutz oberste Priorität haben. Auch wir hatten und haben Angst, uns mit Corona zu infizieren", betonte die SEV-Vorsitzende Katja Reichel.

Seit dem 1. Juni kann sich das Lehrpersonal an Schulen einmal wöchentlich kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Referendare sind in der Regelung eingeschlossen, für Schulassistenten und Erzieher standen bisher keine kostenlosen Tests zur Verfügung.



Für Reichel ist die Ungleichbehandlung nicht nachvollziehbar: "Grundschullehrer haben die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Erzieherinnen und Erzieher, die die gleichen Kinder am Nachmittag betreuen, dürfen dies nicht tun. Sind die Kinder etwa nur vormittags Überträger?"