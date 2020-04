Veranstaltungen mit über 1.000 Besuchern wie Festivals oder Rockkonzerte werden die nächsten Monate nicht stattfinden. Aber auch Veranstaltungen mit einigen hundert Besuchern bleiben bis zum 31. August in Sachsen untersagt. Die Allgemeinverfügung des Freistaates zu Veranstaltungen bleibt also bestehen. Am Freitag soll dazu eine Rechtsverordnung verabschiedet werden, die dann vorerst bis 3. Mai 2020 gilt.

Schulen: In Sachsen sollen zunächst Schüler der Abschlussklassen (Oberschulen, Förderschulen, Gymnasien, Berufliche Gymnasien) Gelegenheit zur Prüfungsvorbereitung haben. Nächsten Montag und Dienstag sollen deshalb Lehrer in die Schulen zurückkommen und einen Sonderlehrplan erarbeiten. Ab dem 22. April kehren dann die Schüler der Abschlussklassen zurück an die Schulen. Den Abiturienten stehen die Schulen für Konsultationen bereits ab Montag, dem 20. April, offen.



Wie es für alle anderen Klassenstufen weitergehen soll, werde derzeit diskutiert, sagte Kultusminister Christian Piwarz. Frühestens ab dem 4. Mai könnten weitere Klassen zurück an die Schulen. Beschlossen sei das aber noch nicht. Auch wie es mit Kindergärten und Grundschulen weitergeht, ist derzeit offen.