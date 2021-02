Unabhängig von den Entscheidungen des Bund-Länder-Gipfels am Mittwoch will Sachsen ab kommender Woche eine kleine Lockerung für den Einzelhandel beschließen: den Abholservice. Das kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag an. Diese Regelung hatten seit Wochen Wirtschaftsverbände, Händlerinnen und Händler immer wieder verlangt. Bislang wurde das Abholen nur in der Gastronomie erlaubt.

Beim sogenannten Click & Collect-System können Kunden im Onlineshop Waren aussuchen und im oder am Geschäft abholen. In den meisten Bundesländern ist der Service auch in Corona-Zeiten ausdrücklich erlaubt gewesen, Ausnahmen von dieser Regelung gab es in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. "Wir waren in den vergangenen Wochen dazu gezwungen, auf die Regelung zu verzichten, weil wir in Sachsen bundesweit die höchsten Inzidenzzahlen hatten", erklärte Dulig. Aktuell liege die Inzidenz für Sachsen bei 91, daher sei das Abholen im Einzelhandel ab 15. Februar möglich.