Nutzer haben uns am Freitag auf eine Falschmeldung zur Ausbreitung des Coronavirus aufmerksam gemacht, die in den sozialen Medien kursiert. In dem auf Facebook und per WhatsApp verbreiteten Artikel wurde behauptet, das Landratsamt des Kreises Nordsachsen habe am Donnerstag auf Anfrage von MDR SACHSEN drei Infektionsfälle in Torgau bestätigt. Die Personen seien ins Kreiskrankenhaus gebracht worden. Zudem wurde der Artikel mit dem Logo von MDR SACHSEN versehen.