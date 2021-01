"Man wird über die Grenzen sprechen müssen", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf das Infektionsgeschehen in Tschechien. Ein gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie sei wichtig. Am Donnerstag werde es dazu Gespräche auf EU-Ebene geben. Und: "Das Homeoffice wird Thema sein", stellte Kretschmer für die Videoschalte am morgigen Dienstag in Aussicht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) arbeite an einer Vorlage dazu. Die Frage, ob FFP2-Masken verpflichtend vorgeschrieben werden sollten, beantwortete Kretschmer so: "Wenn wir für jeden FFP2-Masken haben, der sie braucht, sind sie ein gutes Mittel. Wir können nur etwas vorschreiben, was es auch gibt."