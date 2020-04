07.04.2020 | 09:00 Uhr Fakt ist! Aus Dresden: "Es kann über Nacht krisenhafte Anstiege von Patientenzahlen geben"

Im Vergleich zu Italien und Frankreich ist die Corona-Lage in Mitteldeutschland relativ entspannt. Noch gibt es allein in Sachsen knapp 600 freie Intensiv-Betten mit Beatmungsgeräten. Steigen die Zahlen auf gleichem Niveau weiter, könnten die Kapazitäten aber schnell erschöpft sein. Was dann? Wie bereiten sich Ärzte und Pfleger auf den Ernstfall vor? Moderator Andreas F. Rook diskutierte am Montagabend bei Fakt ist! mit Sven Bercker, Intensivmediziner und Vorsitzender des Ethikkomitees am Uniklinikum Leipzig, Michael Albrecht, medizinischer Vorstand des Uniklinikums Dresden, der Pflegedienstleiterin für Intensivmedizin Manuela Zimmer sowie mit Jan Schildmann, Mit-Verfasser des Ethik-Papiers für Ärzte, und Rebecca Donauer, ARTE-Journalistin aus Straßburg.