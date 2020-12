Die Virologin Dr. Corinna Pietsch vom Universitätsklinikum Leipzig machte für unterschiedlich hohe Ansteckungsraten auf dem Land und in Großstädten die veränderte Kommunikationskultur auf dem Land verantwortlich. Zudem würden beispielsweise in Leipzig mehr jüngere Menschen leben und die Stadt weit weg von Corona-Hotspots in Tschechien und Polen liegen.

"Wir haben heute auf den Intensivstationen Patienten mit einem Schweregrad, wie wir ihn noch nie in der deutschen Intensivmedizin gesehen haben. Das ist neu", fasste Intensivmediziner Peter Spieth zusammen. Noch seien die Krankenhäuser in Sachsen in der Lage, Kapazitäten auszubauen. Es würden ständig Intensivbetten nachgefahren. Allerdings: "Wir haben auch normale Patienten zu versorgen", schränkte der Mediziner ein. Und: "Die absolute Anzahl an Betten ist nicht unser Problem, auch nicht die Medizintechnik. Die qualifizierte Fachpflege und das medizinische Personal sind das Problem", erklärte Spieth.

Es tut mir leid, dass so viele, die sich an die Regeln halten, in Mitleidenschaft gezogen werden, wegen einer Minderheit, die sehr burschikos mit dem Thema umgeht.

"Wir sind in der Situation, dass wir, aus meiner Sicht ähnlich wie im Frühjahr, handeln müssen", sagte Ministerpräsident Kretschmer. Am Dienstag, 8. Dezember, will er im Kabinett über neue und verschärfte Maßnahmen für die Adventszeit entscheiden. Dabei soll es auch um Schulen, Kitas, Pflegeheime und Teile des Handels gehen. "Wir werden in Sachsen eine Weihnachtsruhe haben - viel eher als am 24. Dezember", kündigte der CDU-Politiker an. Was das genau bedeutet, werde in den nächsten Tagen entschieden. Ausgangssperren wie beispielsweise in Bayern solle es aber nicht geben.